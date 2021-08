Schritt für Schritt

Frisch renoviert, hat das unter der Leitung von Johann Wolfgang von Goethe errichtete Theater in Bad Lauchstädt am Freitag seinen Spielbetrieb wiederaufgenommen. Den Auftakt machte die Premiere von »Iphigenie auf Tauris« in der Inszenierung des Dramaturgen Holk Freytag. Zugleich beginne eine Veranstaltungsreihe zu Ehren des Theatergründers, teilte der Geschäftsführer der Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH, René Schmidt, mit. Das Goethe-Theater war 1802 nach den Vorstellungen des Dichters entstanden. Es gilt als Kleinod der Theaterlandschaft und wird von wechselnden Ensembles bespielt. (dpa/jW)