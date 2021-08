Österreich: Strache auf Bewährung verurteilt

Wien. Österreichs früherer Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist am Freitag von einem Wiener Gericht wegen Bestechlichkeit schuldig gesprochen worden. Strache wurde in einem infolge der »Ibiza-Affäre« zutage getretenen Korruptionsfall zu einer 15monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt, wie Richterin Claudia Moravec-Loidolt verkündete. Der frühere Parteichef der rechten FPÖ nahm demnach gegen Parteispenden und private Vergünstigungen zugunsten einer Privatklinik Einfluss auf die Ausgestaltung einer Gesetzesvorlage. Die Verteidiger von Strache hatten Freispruch gefordert und kündigten Berufung an. (AFP/jW)