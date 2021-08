Lausanne. Thomas Weikert wird nicht wieder zur Wahl um das Amt des Präsidenten des Tischtennisweltverbands ITTF antreten. Das teilte der 59 Jahre alte Jurist aus Limburg am Donnerstag in einem Brief an die 226 Nationalverbände, das ITTF-Präsidium und das Board of Directors mit. »Hauptgrund ist, dass ich mit einigen Entscheidungen des Präsidiums und dem eingeschlagenen Kurs von ITTF und WTT nicht einverstanden bin«, erklärte er. (sid/jW)