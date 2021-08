Immobilienmarkt in GB eingebrochen

London. Nach dem Auslaufen von Steuernachlässen sind die Immobilienkäufe in Großbritannien eingebrochen, sie sanken um mehr als die Hälfte. Im Juli fiel ihre Zahl um 63 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 73.740, wie das Finanzamt am Dienstag in London mitteilte. Finanzminister Rishi Sunak hatte im Juli 2020 die Steuer auf den Erwerb von Wohnungen bis zu einer Summe von 500.000 Pfund für ein Jahr ausgesetzt. (Reuters/jW)