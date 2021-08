Erwerbslosigkeit in Südafrika gestiegen

Pretoria. Die Erwerbslosigkeit in Südafrika ist wegen der wirtschaftlichen Krise infolge der Coronapandemie so hoch wie nie zuvor. Im zweiten Quartal kletterte die Quote auf 34,4 Prozent nach 32,6 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres, wie das Statistikamt am Dienstag mitteilte. Das ist der höchste Wert seit dem Start der vierteljährlichen Erhebung 2008. Insgesamt 7,826 Millionen Menschen waren demnach im Frühjahr ohne Arbeit. Das Bruttoinlandsprodukt war 2020 um sieben Prozent gesunken. (Reuters/jW)