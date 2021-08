Weitere Streikwoche bei Teigwaren Riesa

Riesa. Auf einer Streikversammlung haben die Gewerkschaftsmitglieder bei der Teigwaren Riesa GmbH einen Plan für eine zweite Streikwoche beschlossen, wie die Lebensmittelgewerkschaft NGG am Freitag erklärte. In der letzten Woche wurde erstmals durchgängig in verschiedenen Abteilungen gestreikt. »Die Produktion kam weitgehend zum Erliegen, die Lager werden immer leerer, und das Unternehmen hat erste Probleme, Lieferverträge zu erfüllen«, hieß es in der Mitteilung weiter. Bisher warte die Gewerkschaft noch auf eine Reaktion des Unternehmens. Die NGG fordert »deutliche Lohnerhöhungen«. Gegenüber Nudelproduzenten in Westdeutschland bestehe eine Lohnlücke von über 700 Euro im Monat. (jW)