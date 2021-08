Russland: Manöver mit Iran und China geplant

Moskau. Russland, Iran und China werden Ende 2021 oder Anfang 2022 gemeinsame Seeübungen im Persischen Golf abhalten. Dies teilte der russische Botschafter in Teheran mit, wie die Nachrichtenagentur RIA am Montag berichtete. Die Übungen, an denen Marineschiffe der drei Länder teilnehmen, werden sich auf die Sicherheit der Schiffahrt und die Bekämpfung der Piraterie konzentrieren, so der Botschafter. (Reuters/jW)