Heftige Waldbrände in brasilianischem Pantanal

Campo Grande. Die Brände in Brasiliens Pantanal haben das Niveau des Vorjahres erreicht, als in einem der größten Binnenlandfeuchtgebiete der Welt schlimme Feuer wüteten, meldete dpa am Montag. Dies geht aus den jüngsten Daten der Bundesuniversität Rio de Janeiro hervor. Demnach wurden bisher 2.618 Quadratkilometer Waldfläche zerstört – im vergangenen Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 2.653 Quadratkilometer. Das Feuchtgebiet erstreckt sich von Brasilien auch auf die Nachbarländer Bolivien und Paraguay. Wie das Amazonasgebiet wird auch das Pantanal durch Landnahme für Rinderweiden und Sojaanbau bedroht. (dpa/jW)