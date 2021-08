Polen baut Zaun an Grenze zu Belarus

Warschau. Wegen »illegal« über Belarus einreisender Flüchtlinge errichtet Polen einen 2,50 Meter hohen Zaun an der Grenze zum östlichen Nachbarn. Zudem sollen auch mehr Soldaten den Grenzschutz verstärken, schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Montag auf Twitter. Derzeit sind an der 418 Kilometer langen Grenze zu Belarus bereits 900 Soldaten im Einsatz. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Minsk Flüchtende nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde – als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen. Derweil erklärten die Regierungschefs Estlands, Lettlands, Litauens und Polens am Montag, die UNO im Streit um die Grenzübertritte von Flüchtenden einschalten zu wollen. Auch der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) solle »Schritte unternehmen, um die Lösung dieser Situation zu erleichtern«. (dpa/AFP/jW)