Kolumbien liefert ELN-Mitglieder an USA aus

REUTERS/Luisa Gonzalez Die ELN-Mitglieder Yamit Picón Rodríguez (l.) und Henry Trigos Celón (M.) vor ihrer Auslieferung in Bogotá

Bogotá. Kolumbien hat erstmals Mitglieder der linken Guerillaorganisation ELN an die USA ausgeliefert. »Es handelt sich dabei um Henry Trigos Celón und Yamit Picón Rodríguez alias Chonta«, schrieb das kolumbianische Justizministerium auf Twitter am Donnerstag. Demnach wurde außer Trigos und Picón auch Alexander Montoya Úsuga, ein ehemaliges Mitglied der demobilisierten rechten Paramilitärs AUC, ausgeliefert. Sie würden von der Justiz in Texas und Florida gesucht, um sich für Verbrechen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel zu verantworten. Weitere Mitglieder der ELN sollen ausgeliefert werden. Die Guerilla weist jegliche Verstrickung in den Drogenhandel von sich. (dpa/jW)