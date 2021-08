Afghanistan: Vizepräsident ernennt sich zum Staatschef

Rahmat Gul/dpa

Kabul. Der Erste Vizepräsident Afghanistans, Amrullah Saleh, ist nach eigener Darstellung der »legitime geschäftsführende Präsident« des Landes. In einer Serie von Botschaften auf Twitter rief er die Bevölkerung am Dienstag abend auf, sich »dem Widerstand anzuschließen«, berichtete Tagesschau.de. Er selbst halte sich in Afghanistan auf und werde sich unter keinen Umständen den »Taliban-Terroristen« unterwerfen. Im Gegensatz zu den USA und der NATO »haben wir unseren Mut nicht verloren und sehen große Chancen für die Zukunft«. Salehs Aufenthaltsort ist nicht bekannt. (jW)