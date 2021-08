Neuer Premier in Malaysia ernannt

Kuala Lumpur. Nach dem Rücktritt der malaysischen Regierung wegen Kritik am Umgang mit der Coronapandemie ist der frühere Verteidigungsminister des Landes zum neuen Ministerpräsidenten ernannt worden. Ismail Sabri Yaakob werde an diesem Sonnabend vereidigt, hieß es am Freitag aus dem Königspalast. Staatsoberhaupt Abdullah Shah hatte die Nominierung zuvor bestätigt. Er hoffe, dass die Ernennung von Ismail Sabri zum dritten Ministerpräsidenten binnen drei Jahren der politischen Instabilität ein Ende bereiten werde, sagte der Monarch. Regierungschef Muhyiddin Yassin und sein Kabinett waren am Montag zurückgetreten. (dpa/jW)