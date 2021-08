Frankfurt am Main. Die deutschen Teilnehmer an den Paralympischen Spielen in Tokio haben von der Deutschen Sporthilfe insgesamt bislang mehr als 6,2 Millionen Euro an Unterstützung erhalten. Allein in den zwölf Monaten vor dem Start der Paralympics (24. August bis 5. September) bekamen die 134 Athleten sowie die drei Guides gut 1,1 Millionen Euro. Das gab die Deutsche Sporthilfe am Donnerstag bekannt. Im Schnitt werden die Sportler des »Para Team D« seit knapp siebeneinhalb Jahren unterstützt, fast jeder vierte ist über ein Jahrzehnt Teil der Förderung. Die dreifache Speerwurf-Paralympicssiegerin Martina Willing wird seit 1991 und damit am längsten von der Sporthilfe unterstützt. (sid/jW)