Europaweit einzigartig

Hennef. Die 14. Saison in der Blindenfußballbundesliga startet mit einem Doppelspieltag am 21. und 22. August in Berlin. Erstmals dabei sind die Spielgemeinschaft Fortuna Düsseldorf/1. FC Düren und die Gastmannschaft des BSV 1958 Wien aus Österreich. Insgesamt beteiligen sich acht Teams an der europaweit einzigartigen Spielrunde für blinde und sehbehinderte Menschen. Der deutsche Meister wird am 30. Oktober in Bonn gekürt. Der MTV Stuttgart strebt die erfolgreiche Titelverteidigung und seinen achten Meistertitel an. Der FC St. Pauli will endlich mehr erreichen als den zweiten Platz, der in den vergangenen drei Spielrunden belegt wurde. (sid/jW)