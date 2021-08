Springer an Politico interessiert

Berlin. Der Medienkonzern Axel Springer ist am US-Nachrichtenunternehmen und jahrelangen Geschäftspartner Politico interessiert. Das meldete die FAZ am Dienstag unter Berufung auf das Wall Street Journal. Der Konzern sei in Gesprächen über eine Beteiligung bis hin zu einer vollständigen Übernahme. Die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Springer erklärte dazu am Dienstag, man wolle die Gerüchte nicht kommentieren, so die FAZ weiter. (jW)