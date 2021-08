Sensationelle Camila Giorgi

Montreal. Die italienische Tennisspielerin Camila Giorgi hat ungesetzt sensationell das WTA-1000-Turnier in Montreal gewonnen und damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Die Nummer 71 der Weltrangliste setzte sich im Finale am Sonntag mit 6:3, 7:5 gegen die sechste der Weltrangliste, Karolina Pliskova, durch. Für Giorgi (29) war es der dritte Titel auf der WTA-Tour in ihrer Karriere. Die anderen beiden in ’s-Hertogenbosch/Niederlande 2015 und Linz/Österreich 2018 waren lediglich Turniererfolge in der Kategorie WTA 250. Der Sieg nun bei den Canadian Open, dem drittältesten noch existierenden Tennisturnier der Welt, ist ungleich prestigeträchtiger. Für Pliskova war es nach dem WTA 1000 in Rom und zuletzt dem Endspiel in Wimbledon bereits die dritte Finalniederlage bei einem großen Turnier in diesem Jahr. Auch gegen Giorgi hat die Tschechin in dieser Saison nun dreimal in Folge verloren, zuletzt im Achtelfinale des olympischen Tennisturniers in Tokio, davor beim Rasenturnier in Eastbourne. (sid/jW)