70 Tote nach Hochwasser in der Türkei

Istanbul. Bei den Überschwemmungen in der Nordtürkei sind bisher mindestens 70 Menschen gestorben. In den betroffenen Regionen gingen die Rettungsarbeiten weiter, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad am Montag mit. 47 Menschen würden vermisst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Heftige Regenfälle haben in den vergangenen Tagen in der türkischen Schwarzmeerregion zu den schlimmsten Überflutungen seit Jahren geführt. Besonders betroffen sind die Provinzen Kastamonu, Sinop und Bartin. (dpa/jW)