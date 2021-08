Ahrtal: Polizei korrigiert Flutopferzahl auf 133 Tote

Thomas Frey / dpa Helferinnen und Helfer versuchen in Altenahr den von der Flut verwüsteten Friedhof wiederherzurichten (7.8.2021)

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal sind nach neuen Erkenntnissen der Polizei 133 Menschen ums Leben gekommen. Von den 141 geborgenen Toten seien acht keine Flutopfer gewesen, sagte Polizeirat Florian Stadtfeld am Donnerstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler rund vier Wochen nach dem verheerenden Hochwasser. Diese acht Toten seien vor der Flut bereits aufgebahrt oder schon beerdigt gewesen, erklärte eine Sprecherin der Polizei in Koblenz. Zwei weitere Menschen hätten sich nach der Katastrophe das Leben genommen, sagte Stadtfeld. 136 der geborgenen 141 Toten seien zweifelsfrei identifiziert, sagte Stadtfeld. Darunter seien fünf der acht, die schon vor der Flut gestorben waren. Vier Menschen werden noch vermisst. (dpa/jW)