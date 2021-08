Sprint mit Wind

La Chaux-de-Fonds. Lucas Ansah-Peprah ist als erster deutscher Sprinter über 100 Meter unter zehn Sekunden geblieben – allerdings unter irregulären Bedingungen. Beim Leichtathletik-Meeting im schweizerischen La Chaux-de-Fonds rannte der 21 Jahre alte Hamburger am Samstag in unglaublichen 9,98 Sekunden durchs Ziel, allerdings blies der Rückenwind mit 2,5 m/Sek. deutlich zu stark. Erlaubt sind 2,0 m/Sek., sonst werden Rekorde und Bestzeiten offiziell nicht anerkannt. 100-Meter-Sieger wurde der Franzose Mouhamadou Fall in 9,97 Sekunden. (dpa/jW)