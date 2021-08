»Leben für die Wissenschaft in einer menschlichen Welt«. Film- und Vortragsabend. In Berlin arbeitete im Jahr des Mauerbaus eine Ärztin an der Charité, deren Lebensweg sowie der ihres Mannes Mitja so bewegend ist, dass beide einen Platz in der aktuellen dritten Staffel der Fernsehserie »Charité« fanden. Die Biografien von Inge und Mitja Rapoport erzählen viel über die politische und medizinische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Veranstalter: Rapoport-Gesellschaft e. V. und Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin. Freitag, 24. September, 19 Uhr, Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin

John Heartfield entdecken. Waldorado-Festival, Führungen und Benefiz-Kunstauktion. Heartfield ist der Begründer der politischen Fotomontage, in der Märkischen Schweiz hatte er sein Sommerhaus. Sonnabend, 21. August, 13 Uhr, und Sonntag, 22. August, 14 Uhr, Führungen. Auktion am 22. August mit Michael Ulbricht vom Leipziger Buch- und Kunstantiquariat (Gemälde, Zeichnungen und Grafiken der »Leipziger Schule« und anderer Künstler) ab 16 Uhr (Vorbesichtigung ab 11 Uhr). Anmeldung: 0160/90 98 51 32 oder freundeskreis@heartfield.de. John-­Heartfield-Haus, Schwarzer Weg 12, 15377 Waldsieversdorf