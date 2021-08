Zwei Preise

Nordrhein-Westfalen führt wieder einen zentralen Preis für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler ein. Der mit 25.000 Euro dotierte »Kunstpreis Nordrhein-Westfalen« soll künftig einmal im Jahr in einer der fünf Sparten Baukunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst oder Visuelle Künste verliehen werden. Ein vergleichbarer Preis sei zuletzt vor über 50 Jahren als »Großer Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen« verliehen worden, teilte das Ministerium für Kultur und Wissenschaft am Freitag mit. Die Landesregierung will unterdessen auch den langjährigen Förderpreis für junge Künstlerinnen und Künstler neu aufsetzen: Der Förderpreis für den künstlerischen Nachwuchs werde künftig in allen fünf oben genannten Sparten verliehen und sei mit jeweils 15.000 Euro dotiert, so das Ministerium. Angesetzt ist die Verleihung für den 22. November. (dpa/jW)