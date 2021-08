Grenzausbau: Moskau hilft Tadschikistan

Moskau. Angesichts des Vormarsches der Taliban in Afghanistan hat Russland finanzielle Unterstützung für den Ausbau von Grenzposten in Zentralasien angekündigt. Moskau werde Tadschikistan mit Zahlungen in Höhe von mehr als einer Million US- Dollar (mehr als 850.000 Euro) unterstützen, sagte Russlands Vizeaußenminister Oleg Syromolotow der Agentur Interfax am Donnerstag. Tadschikistan hat im Süden eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan. Momentan gebe es zwar noch keine »unmittelbare Bedrohung« durch ausländische Kämpfer, sagte Syromolotow. Doch es müssten alle Szenarien in Betracht gezogen werden. (dpa/jW)