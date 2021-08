IT-Sicherheitskonzerne fusionieren

London. Das IT-Sicherheitsunternehmen Norton Life Lock aus den USA übernimmt den tschechischen Konkurrenten Avast zu einem Preis von mehr als acht Milliarden US-Dollar. So solle ein führendes Unternehmen für Verbraucher im Bereich IT-Sicherheit entstehen, erklärten beide Konzerne am Mittwoch. Die Coronapandemie hatte zuletzt zu vermehrten Onlineaktivitäten geführt, zugleich war es immer wieder zu folgenschweren Hackerangriffen gekommen. Laut Branchenverband Bitkom haben sich die daraus entstandenen Schäden für Unternehmen im Vergleich zu 2018/2019 in den Jahren 2020 und 2021 mehr als vervierfacht. (AFP/jW)