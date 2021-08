Delivery Hero beteiligt sich an Konkurrenz

Berlin. Der Essenslieferdienst Delivery Hero steigt beim britischen Wettbewerber Deliveroo ein. Am Montag gab das in Berlin ansässige Unternehmen in einer Börsenmitteilung bekannt, 5,09 Prozent der Deliveroo-Aktien erworben zu haben. Weitere Details wie die Kaufsumme wollten Deliveroo, an dem auch Amazon beteiligt ist, wie auch Delivery Hero nicht nennen. Das Berliner Unternehmen hält mehr als sieben Prozent an Just Eat Takeaway und ist auch bei Glovo aus Spanien sowie Rappi wie auch Zomato in Indien mit im Boot. (Reuters/jW)