USA: Rechter Impfgegner stirbt an Covid

New York. Am vergangenen Mittwoch ist der rechte Radiomoderator und prominente Impfgegner Dick Farrel nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben, wie der US-amerikanische Sender NBC News am Sonntag (Ortszeit) berichtete. Als Moderator war er auch bei dem erzkonservativen TV-Sender Newsmax zu sehen. Farrel war ein Anhänger des Expräsidenten Donald Trump und verbreitete wie er Verschwörungserzählungen zur angeblich gefälschten US-Wahl 2020 und zur globalen Coronapandemie. In kryptischen Posts behauptete Farrel, ohne dafür Belege anzuführen, kein Politiker der Demokratischen Partei habe sich je mit Covid infiziert. Seinen Hörern riet er mit Nachdruck von einer Impfung ab. Laut Freunden und Kollegen habe Farrel es auf dem Sterbebett bereut, dass er sich nicht habe impfen lassen. (jW)