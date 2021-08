Rede Lukaschenkos zum Jahrestag der Wahl

Minsk. Zum Jahrestag der als gefälscht kritisierten Präsidentenwahl in Belarus hat sich Staatschef Alexander Lukaschenko in einem live im Staatsfernsehen übertragenen Auftritt zu Wort gemeldet. Im Unabhängigkeitspalast in Minsk äußerte er einmal mehr seine Wut über westliche Sanktionen gegen sein Land, während zeitgleich Großbritannien seine Strafmaßnahmen gegen die belarussische Kaliindustrie und auf Ölprodukte ausweitete. Auch Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja trat mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit und erklärte, dass es neue Straßenproteste in absehbarer Zeit nicht geben werde, da der Preis dafür zu hoch wäre. (dpa/jW)