Reederei Maersk baut Gewinn weiter aus

Kopenhagen. Der weltgrößte Reedereikonzern Maersk macht weiter Gewinn. Unter dem Strich stand für die Dänen im zweiten Quartal ein Plus von 3,7 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro). Der Nettogewinn stieg im ersten Halbjahr auf 6,5 Milliarden Dollar. Das teilte das Unternehmen in seinem am Freitag vorgelegten Halbjahresbericht mit. Der Umsatz nahm im zweiten Quartal um 58 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 14,2 Milliarden Dollar zu. Aufs Halbjahr gerechnet, lag er bei 26,7 Milliarden Dollar und damit 44 Prozent höher als in den ersten sechs Monaten 2020. (dpa/jW)