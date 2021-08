Chilenische Fischer demonstrieren für Hilfen

Talcahuano. Chilenische Fischer haben mehrere Landstraßen blockiert und sich Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Sie errichteten am Mittwoch Straßensperren und setzten Reifen in Brand, wie der Radiosender Cooperativa berichtete. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein. Die Fischer forderten staatliche Unterstützung in der Coronapandemie, wie sie auch kleine Betriebe erhalten. »Die Straßen bleiben blockiert, bis die Regierung diesen Bonus gewährt, den alle Fischer in Chile fordern«, sagte Gewerkschaftsführer Norberto Vega. (dpa/jW)