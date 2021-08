Olympia: Kein Gedenken an Hiroshima-Opfer

Tokio. Während der Olympischen Spiele in Tokio wird es keine Schweigeminute für die Opfer des Atombombenabwurfs auf die japanische Stadt Hiroshima geben. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entschied, die Athleten und anderen Teilnehmer der Spiele nicht aufzurufen, eine Schweigeminute einzulegen. Hiroshima hatte an das IOC appelliert, am Freitag, dem 76. Jahrestag des Atombombenabwurfs, um 8.15 Uhr Ortszeit eine Schweigeminute während der Spiele anzusetzen. (dpa/jW)