Kirgistan: Expremier festgenommen

Bischkek. In der zentralasiatischen Republik Kirgistan ist der frühere Regierungschef Temir Sarijew wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Der 58jährige soll vor einigen Jahren in seiner Funktion etwa als Wirtschaftsminister bei der Erschließung einer Goldmine dem Land einen »enormen finanziellen Schaden« zugefügt haben, berichteten kirgisische Medien am Dienstag unter Berufung auf das Sicherheitskomitee in der Hauptstadt Bischkek. Sarijew war von 2015 bis 2016 Regierungschef, zuvor leitete er das Wirtschaftsressort. (dpa/jW)