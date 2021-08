Streit um Kontogebühren erwartet

Stuttgart. Ein wichtiges Urteil des Bundesgerichtshofes zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Banken dürfte nach Einschätzung von Verbraucherschützern einen langen Streit um Kontogebühren auslösen. Wie Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg am Dienstag in Stuttgart berichtete, wollten zwar zahlreiche Banken gezahlte Gebühren erstatten. Einige Kreditinstitute drohten jedoch gleichzeitig mit einer Kontokündigung. Der BGH hatte im April entschieden, dass Gebührenerhöhungen aufgrund von Änderungen in den AGB nicht rechtens sind, wenn sie nur aufgrund einer stillschweigenden Zustimmung wirksam werden. (dpa/jW)