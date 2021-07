Peru: Neuer Präsident tritt Amt an

Guadalupe Pardo / AP Photo

Lima. Perus neuer Präsident Pedro Castillo hat sein Amt angetreten. Der 51jährige legte am Mittwoch im Kongress in Lima seinen Eid ab. Damit folgt der Linkspolitiker auf Francisco Sagasti, der in einer innenpolitischen Krise Ende vergangenen Jahres als Übergangspräsident die Regierungsgeschäfte übernommen hatte. Zu der Amtseinführung von Castillo waren unter anderem König Felipe von Spanien und die Staatschefs von Argentinien, Chile, Ecuador und Kolumbien gekommen.

Der frühere Dorfschullehrer hatte sich in der Stichwahl knapp gegen die rechte Keiko Fujimori durchgesetzt. Im Wahlkampf hatte Castillo eine neue Verfassung, die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien wie dem Bergbau und eine stärkere Kontrolle der Medien angekündigt. Seine marxistisch-leninistischen Partei Perú Libre hat im Kongress keine Mehrheit. (dpa/jW)