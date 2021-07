Quarantäne: Rekord in England und Wales

London. Wegen hoher Coronafallzahlen sind in England und Wales so viele Menschen von der Corona-App als enge Kontakte von Infizierten benachrichtigt worden wie nie zuvor. In der Woche bis zum 21. Juli wurde laut dem Gesundheitsdienst vom Donnerstag eine Rekordzahl von 689.313 Kontakten identifiziert, diese Menschen mussten sich daraufhin in Quarantäne begeben. In der Woche zuvor waren es 618.903 Kontakte. Die App schlägt an, wenn sich Nutzer eine gewisse Zeit in direkter Nähe eines positiv Getesteten aufgehalten haben. (dpa/jW)