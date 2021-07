Gedenkstein enthüllt für Mehmet Kaymakci

Hamburg. Für den von Neonazis im Juli 1985 brutal ermordeten Mehmet Kaymakci wurde am vergangenen Sonnabend in Hamburg-Langenhorn ein Gedenkstein enthüllt. Anwesend waren auch Angehörige aus der Türkei und den Niederlanden, wie der NDR am Sonnabend berichtete. Eingeladen hatte sie das Bezirksamt Nord, nachdem die »Initiative Ramazan Avci« – benannt nach einem im selben Jahr in Hamburg von Neonazis ermordeten türkischstämmigen Mann – sie ausfindig machen konnte, wie die Morgenpost am Montag online berichtete. Zwei der Täter wurden später wegen des Mordes am damals 29jährigen Kaymakci zu acht und der dritte zu sieben Jahren Haft verurteilt. (jW)