Geschwister in Gold

Tokio. Die Geschwister Uta und Hifumi Abe haben Japan olympisches Doppelgold im Judo beschert. Die 21jährige Uta Abe holte sich am Sonntag den Olympiasieg in der Klasse bis 52 Kilogramm, wenig später triumphierte ihr zwei Jahre älterer Bruder Hifumi in der Kategorie bis 66 Kilogramm. Für das Team des Olympiagastgebers waren es bei den Heimspielen bereits die Goldmedaillen Nummer vier und fünf. (dpa/jW)