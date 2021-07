Tokio. Es ist bisher die Sensation der Olympischen Spiele: Der erst 18jährige tunesische Schwimmer Ahmed Hafnaoui gewann am frühen Sonntag morgen die Goldmedaille im 400 Meter Freistil. Silber ging an den Australier Jack McLoughlin, Bronze holte Kieran Smith aus den USA. Der deutsche Henning Mühlleitner verpasste als Viertplazierter eine Medaille nur ganz knapp. Vor dem Rennen über die 400 Meter Freistil hatte sich der US-Amerikaner Chase Kalisz über 400 Meter Lagen zum ersten Olympiasieger der Schwimmer in Tokio gekrönt. (dpa/jW)