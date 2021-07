Klassik mit FFP 2

Vor großem Publikum mit FFP-2-Masken sind am Sonntag die Salzburger Festspiele eröffnet worden. Eigentlich sollte das bedeutendste Klassikfestival der Welt ohne Coronaauflagen stattfinden. Aber einen Tag nach der ersten Premiere, die schon am 17. Juli stattfand, war ein geimpfter Gast positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb wurde die FFP-2-Maskenpflicht eingeführt. Im Publikum in der Felsenreitschule war unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz war krank und sagte ab. Er sei nicht mit dem Coronavirus infiziert, betonte sein Büro. (dpa/jW)