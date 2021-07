Oper in 3D

Die Bayreuther Festspiele setzen auf virtuelle Realität und planen einen »Parsifal« in 3D. Der US-amerikanische Regisseur Jay Scheib, Professor am renommierten Massachusetts Institute of Technology, soll Richard Wagners letzte Oper im Jahr 2023 in Bayreuth auf die Bühne bringen. »Im besten Fall wird man nicht immer sagen können, was echt ist und was nur virtuell«, sagte Scheib im dpa-Interview am Sonntag. (dpa/jW)