Biontech-Impfstoffe in Südafrika

Mainz. Der Coronaimpfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer soll künftig auch in Südafrika hergestellt werden. Dazu sei eine Kooperationsvereinbarung mit dem in Kapstadt ansässigen Unternehmen Biovac geschlossen worden, teilten der Mainzer Impfstoffentwickler Biontech und sein US-Partner Pfizer am Mittwoch mit. Biovac werde die Wirkstoffsubstanz aus Werken in Europa erhalten und in einem letzten Herstellungsschritt das Abfüllen und Verpacken des Impfstoffs übernehmen. Die Produktion soll den Angaben zufolge im kommenden Jahr anlaufen. Der dort produzierte Impfstoff werde ausschließlich an afrikanische Länder ausgeliefert. (AFP/jW)