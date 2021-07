Daimler: Jobabbau trotz satter Gewinne

Stuttgart. Trotz überraschend üppiger Gewinne will der Automobilkonzern Daimler sein Kürzungsprogramm nicht in Frage stellen. »Weder können wir, noch wollen wir das schwäbische Gen des Sparens aufgeben«, sagte der finnische Konzernchef Ola Källenius dazu am Mittwoch in Stuttgart vor Journalisten. Trotz guter Geschäftszahlen müsse das Unternehmen weiter an seiner Effizienz arbeiten, zumal man derzeit »erhebliche Milliardenbeträge« für den angepeilten Umbau weg von Verbrennungs- hin zu Elektromotoren aufwenden müsse. Berichten zufolge will der Konzern zwischen 20.000 und 30.000 Stellen vernichten. (dpa/jW)