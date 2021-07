Zypern-Konflikt: Nikosia ruft UN-Sicherheitsrat an

Nikosia. Im Konflikt um die geteilte Insel Zypern wollte die Regierung in Nikosia noch am Mittwoch den UN-Sicherheitsrat anrufen und eine außerordentliche Sitzung beantragen. Das sagte der zyprische Außenminister Nikos Christodoulidis im Staatsrundfunk. Am Dienstag hatte Nordzypern angekündigt, einen Teil der einst von griechischen Zyprern bewohnten Küstensiedlung Varosha zu öffnen. UN-Resolutionen sehen vor, dass der Ort an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wird, die 1974 nach der türkischen Militärinvention auf der Insel von dort geflohen waren. (AFP/jW)