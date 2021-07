Haiti: Neue Regierung vereidigt

Port-au-Prince. Nach dem Rücktritt von Haitis Premierminister hat eine neue Regierung die Macht übernommen. Der neue Regierungschef Ariel Henry und sein Kabinett wurden am Dienstag (Ortszeit) in der Hauptstadt Port-au-Prince vereidigt. Der bisherige Premier Claude Joseph bleibt Außenminister. Er hatte am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt. Präsident Jovenel Moïse hatte Henry keine 36 Stunden vor seiner Ermordung zum Premierminister ernannt. Am Sonnabend hatten Vertreter der sogenannten Kerngruppe der Diplomaten, zu der u. a. die Botschafter der BRD, der USA und der EU gehören, den Machtwechsel gefordert. (dpa/jW)