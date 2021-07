Nord Stream 2: USA und BRD offenbar vor Einigung

Berlin. Die BRD und die USA steuern auf eine Einigung im Dauerstreit um die Gaspipeline Nord Stream 2 zu. Offiziell bestätigen wollte die Bundesregierung entsprechende Medienberichte über ein erzieltes Abkommen noch nicht. Näheres solle aber zeitnah bekanntgegeben werden, hieß es. Die fast fertiggestellte Pipeline soll Erdgas von Russland über die Ostsee direkt nach Deutschland bringen – unter Umgehung des traditionellen Transitlandes Ukraine. Wie unter anderem die Finanznachrichtenagentur Bloomberg und das Wall Street Journal unter Berufung auf Quellen in Berlin und Washington berichteten, sieht eine Einigung vor, dass Deutschland und die USA in den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energieträger in der Ukraine investieren wollten. Beide Länder wollten außerdem sicherstellen, dass die Ukraine nach wie vor Transitgebühren für aus Russland geliefertes Gas bekommt. (dpa/jW)