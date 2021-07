Mit Skiern auf dem Olymp

Tokio. Skibergsteigen wird 2026 olympisch. Das Internationale Olympische Komitee beschloss am Dienstag in Tokio die Aufnahme der auch als »Ski-Mountaineering« bekannten Sportart ins Programm der Winterspiele in Mailand und Cortina. Zunächst gilt die Zulassung nur für die Spiele in Italien. Damit umfasst das Programm bei den Winterspielen 2026 nun 16 Sportarten. Zuletzt 2018 in Pyeongchang gab es 102 Entscheidungen in 15 Sportarten – das war bereits ein Rekord. (dpa/jW)