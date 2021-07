Studie: Mehr Tote in Pandemie in Indien

Neu-Delhi. In Indien könnte während der Coronapandemie nach Berechnungen von Experten eine vielfach höhere Zahl von Menschen gestorben sein als offiziell angegeben. Der US-Thinktank Center for Global Development schätzt auf Basis mehrerer Quellen eine Übersterblichkeit von 3,4 bis 4,9 Millionen zusätzlicher Toter seit Pandemiebeginn in dem schwer getroffenen Land im Vergleich zu Zahlen vor der Pandemie. Die Forscher betonten allerdings, dass sie keine Schlüsse über die Todesursachen ziehen. Nach offiziellen Angaben sind in Indien bislang mehr als 414.000 coronainfizierte Menschen gestorben. (dpa/jW)