Südafrika: Prozess gegen Zuma vertagt

Johannesburg. Der Korruptionsprozess gegen den früheren südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma wird am 10. August fortgesetzt. Ein Gericht in der Stadt Pietermaritzburg gab am Dienstag dem Antrag von Zumas Anwälten auf Vertagung des Verfahrens statt. Der Prozess gegen den Exstaatschef war erst am Montag wieder aufgenommen worden. Zumas Anwälte hatten argumentiert, dass die virtuelle Abhaltung des Prozesses gegen Zumas Grundrechte verstoße. Zuma muss sich wegen Betrugs, Bestechung und Erpressung vor Gericht verantworten. (AFP/jW)