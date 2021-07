Bagdad: 30 Tote nach Terroranschlag

Bagdad. Bei einem Terroranschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur INA unter Berufung auf Sicherheitskreise am Dienstag. Der Anschlag auf einem beliebten Markt in dem Viertel Sadr City sei demnach von einem Selbstmordattentäter verübt worden. Er habe sich am Montag abend mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft gesprengt. Erst im Januar waren bei einem schweren Terroranschlag in Bagdad 32 Menschen getötet und 110 Menschen verletzt worden. (dpa/jW)