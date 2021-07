Toyota geht auf Distanz zu Olympia

Tokio. Japans Großsponsor der Olympischen Spiele, der Autoriese Toyota, geht wenige Tage vor dem Start auf Distanz. Vorbereitete Werbespots mit Bezug zu den Spielen werde man nicht ausstrahlen lassen, teilte der Konzern am Montag mit. Auch würden Konzernvertreter nicht an der Eröffnungszeremonie am 23. Juli teilnehmen. Es würden Spiele werden, bei denen vieles auf Unverständnis stoße, hieß es zur Begründung. Toyota ist eines von rund 60 japanischen Unternehmen, die Milliarden US-Dollar für die Sponsorenrechte hingeblättert hatten. (dpa/jW)