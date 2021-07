Gemüsestreit zwischen Schweiz und BRD

Basel. Die Diskussion über den zollfreien Direktverkauf von deutschen Bauern und Gärtnereien im Grenzgebiet zur Schweiz an Abnehmer in Basel geht weiter. Ein Gespräch zwischen Basler Behördenvertretern und der Zollverwaltung brachte noch keine Lösung. »Beide Delegationen begrüßen den jetzt aufgenommenen Prozess«, teilte der Basler Delegationsleiter Lukas Ott dpa am Freitag mit. In den kommenden Wochen wolle man weitere offene Punkte klären. Die zollfreie Lieferung von Gemüse im Direktverkauf nach Basel soll am 1. Januar aufhören. Anwohner auf beiden Seiten der Grenze protestieren gegen die Entscheidung der eidgenössischen Zollverwaltung. (dpa/jW)