Mögliche Partnerschaft

Frankfurt am Main. Gut dreieinhalb Monate nach einer Aktion der deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren, bei der auf die Menschenrechtslage in Katar aufmerksam gemacht werden sollte, sorgen Berichte über Gespräche bezüglich einer möglichen Partnerschaft des Deutschen Fußballbundes (DFB) mit der staatlichen Fluggesellschaft des international zuletzt wieder kritisierten WM-Gastgebers 2022 für Aufsehen. Konkrete Verhandlungen mit Qatar Airways wurden nach dpa-Informationen bislang nicht aufgenommen, die Fluglinie hatte den Kontakt zum DFB gesucht. Dass Qatar Airways im Gespräch ist, hatte zuerst die Süddeutsche Zeitung berichtet. Wie Bild am Sonntag schrieb, hatte das DFB-Präsidium am vergangenen Donnerstag den Beschluss zum vorzeitigen Vertragsende mit dem bisherigen Partner Lufthansa zum 31. Dezember gefasst. (dpa/jW)